حمدان بن محمد: فخور بعمر العلماء لاختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه فخور بمعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال

ودون سموه عبر منصة إكس: "فخور بالأخ عمر العلماء الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال ويهدف لمواجهة تحديات هذه التقنية والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها .. كل التوفيق لجميع أبناء الإمارات في مهامهم الدولية".

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حمدان بن محمد: فخور باختيار الأمم المتحدة عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعيقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تغريدة عبر منصة «إكس»: فخور بالأخ عمر العلماء الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال ويهدف لمواجهة تحديات هذه التقنية والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها.. اقرأ أكثر ⮕

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