حمدان بن محمد يشهد جانباً من أعمال خلوة «التبادل المعرفي الحكومي»المصدر:شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور مساعد رئيس جمهورية أوزبكستان، سعيدة ميرضيائيفا، ونائب رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، جمشيد خوجاييف، جانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند، لبحث تعزيز التبادل المعرفي، وتطوير التعاون الثنائي في القطاعات...

وقال سموّه إن ما تحققه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية أوزبكستان، من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات، يشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات الدولية المرتكزة على التعاون الإيجابي، الهادف لدفع عجلة التنمية والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات الكفيلة بتعزيز التجارب الحكومية ونقلها إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والمرونة والجاهزية للمستقبل، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.

حكومة، إمارات، أوزبكستان، تعاون، التبادل المعرفي

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