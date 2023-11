حمدان بن محمد: دبي موطن الجميع تحتضن الأفكار وتصنع الفرص

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، الأربعاء، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي من مختلف المناهج التعليمية، ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات في جامعات عالمية مرموقة من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2023، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعمل جميعاً لتأكيد دور التعليم في بناء مستقبل عنوانه التنمية التي تشمل الجميع، مع التطوير المستمر والمتسارع لمنظومتنا التعليمية وجعلها نموذجاً عالمياً».

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد عدداً من أولياء أمور الطلبة، وأثنى على جهودهم ودورهم الفاعل المثمر في إعداد جيل إماراتي رائد ينافس عالمياً في شتى الميادين ويقود مسارات تصميم وتنفيذ المستقبل. حضر اللقاء، محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية، والدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يوجه بتعيين خريجين إماراتيين مبتعثين في مؤسسات حكومة دبيقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: حمدان بن محمد: التعليم ركيزة المستقبل... والتميّز والتفوّق والريادة ركائز ترسخ مكانة دولة الإمارات وتعزز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية والاستراتيجيةحمدان بن محمد: - دبي موطن الجميع تحتضن الأفكار وتحفّز الإبداع وتصنع فرص النمو.- المناهج العلمية المتميزة عالمياً جعلت دبي وجهةً رئيسية للتعليم في المنطقة.------------------------------- ولي عهد دبي يوجّه بتعيين الخريجين الجامعيين في حكومة دبي ومؤسساتها... ويدعو الطلبة لمواصلة التعلم المستمر للمساهمة في بناء المستقبل.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يكرم الفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهممكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الطالب يوسف بن داوود من تونس الفائز بالمركز الأول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: برعاية حمدان بن محمد.. الألعاب الحكومية 2024 تنطلق في 29 فبرايربتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد: حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصينأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان ومكتوم بن محمد: نشكر حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير "الشؤون الإسلامية" بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕