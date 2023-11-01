حمدان بن محمد: دبي موطن الجميع تحتضن الأفكار وتصنع الفرص

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، الأربعاء، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي من مختلف المناهج التعليمية، ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات في جامعات عالمية مرموقة من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2023، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعمل جميعاً لتأكيد دور التعليم في بناء مستقبل عنوانه التنمية التي تشمل الجميع، مع التطوير المستمر والمتسارع لمنظومتنا التعليمية وجعلها نموذجاً عالمياً».
إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد عدداً من أولياء أمور الطلبة، وأثنى على جهودهم ودورهم الفاعل المثمر في إعداد جيل إماراتي رائد ينافس عالمياً في شتى الميادين ويقود مسارات تصميم وتنفيذ المستقبل. حضر اللقاء، محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية، والدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
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