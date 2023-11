حمدان بن محمد يوجه بتعيين خريجين إماراتيين مبتعثين في مؤسسات حكومة دبي

وقال سموه في تغريدة عبر منصة"إكس": التقيت اليوم مجموعة من الخريجين الإماراتيين المبتعثين لجامعات عالمية من الحاصلين على منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ووجّهنا بتعيينهم في مؤسسات حكومة دبي، وفخور بلقاء متفوقي المرحلة الثانوية في مدارس دبي الحكومية والخاصة.. نبارك لهم التفوق ونحن فخورون بهم ونتطلع لأن يكونوا جميعاً أعضاء في فريق دبي وأن يساهموا في دفع مسيرتها لتكون أفضل مدينة في العالم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يعلن تعيين أحمد المهيري مديراً عاماً لـ«الشؤون الإسلامية» بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد: حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصينأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان ومكتوم بن محمد: نشكر حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير "الشؤون الإسلامية" بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يكرم الفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهممكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الطالب يوسف بن داوود من تونس الفائز بالمركز الأول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الألعاب الحكومية 2024.. دبي تفتح آفاقاً جديدة لرياضة صغار السنبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: برعاية حمدان بن محمد.. الألعاب الحكومية 2024 تنطلق في 29 فبرايربتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕