حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي بين الإمارات وأوزبكستان

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات لل تعاون الثنائي بين الإمارات و أوزبكستان شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجمشيد خوجاييف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان ، توقيع سلسلة من مذكرات ال تعاون والشراكة في المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي التقى خلالها عدداً من القيادات وكبار المسؤولين الأوزبكيين.

كما شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التجارة الإلكترونية، وقّعها كل من وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان جورابك ميرزاماخمودوف، وتركّز على تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في توظيف الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا في زيادة مستويات التجارة عبر الحدود، وتعزيز التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الإلكترونية، من خلال رقمنة التجارة وتجارة السلع والخدمات.

وفي السياق ذاته، شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي سلطان أحمد بن سليم، ونائب عمدة مدينة طشقند رئيس دائرة الاستثمار والصناعة والتجارة شاروف رحمانوفيتش، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اللوجستي، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في أوزبكستان.

وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كذلك توقيع بلدية دبي مذكرة تفاهم مع بلدية طشقند، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة، ووقّع الاتفاقية مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، وعمدة مدينة طشقند شوكت عمرزاكوف.

اتفاقيات تعاون الإمارات أوزبكستان حمدان بن محمد

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