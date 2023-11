حمدان بن محمد يعلن تعيين أحمد المهيري مديراً عاماً لـ«الشؤون الإسلامية» بدبي

وأضاف سموه «نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم».

