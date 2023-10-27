حمدان الذكية تشارك في معرض نجاح للتعليم والتدريب 2023

دبي في 27 أكتوبر / وام / أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن مشاركتها في معرض نجاح للتعليم والتدريب في أبوظبي 2023، حيث ستقوم الجامعة بإطلاق برنامجها الجديد "ماجستير التربية في تصميم وتكنولوجيا التعلم"، المقرر طرحه في ربيع عام 2024. وأكد البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن مشاركة الجامعة في معرض نجاح للتعليم والتدريببأبوظبي 2023 تجسد جهود الجامعة لاستقطاب الدارسين المتميزين واطلاع الجمهور على أحدث تقنيات التعلم، إلى جانب غايات أخرى لا تقلّ عنهاأهمية.

كما أشار إلى أن الطرح المرتقب للبرنامج الجديد "ماجستير التربية في تصميم وتكنولوجيا التعلم" في العام 2024 يعكس التزام الجامعة بتجديد برامجها، والاستمرار في ريادة مسيرة تحديث أساليب التعلموالتعليم.

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