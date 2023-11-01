حمدان بن محمد: حمد الشيباني من رجال دبي المخلصين

نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم. الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصين وقد أعطى الكثير خلال فترة عمله كمدير عام لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي ... نشكره على ما قدمة من جهود في تطوير خدمات الدائرة ونتمنى له التوفيق والنجاح.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يكرم الفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهممكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الطالب يوسف بن داوود من تونس الفائز بالمركز الأول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الألعاب الحكومية 2024.. دبي تفتح آفاقاً جديدة لرياضة صغار السنبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: برعاية حمدان بن محمد.. الألعاب الحكومية 2024 تنطلق في 29 فبرايربتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: رسائل محمد بن راشد لأحفاده: أنتم من يرسم المستقبل.. واطمحوا فلا مستحيل في قاموسنانشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه على «إنستغرام»

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: رسائل محمد بن راشد لأحفاده: اطمحوا فلا مستحيل في قاموسنانشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه على «إنستغرام»

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: برعاية محمد بن راشد.. منتدى دبي للأعمال ينطلق غداًبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق، الأربعاء، منتدى دبي للأعمال..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕