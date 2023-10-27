حماس : العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في موقعين مختلفين في غزة

قالت حركة حماس إن العمليات البرية الإسرائيلية بدأت في موقعين مختلفين في غزة في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن هناك اشتباكات في مدينة بيت حانون في شمال شرق القطاع في مخيم البريج للاجئين في وسط القطاع.وقبل ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البرية تقوم بتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاجاري على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة "زادت في الآونة الأخيرة وإن القوات البرية ستوسع نشاطها" في غضون الساعات المقبلة. وجاءت تصريحات المتحدث وسط استعدادات إسرائيل لشن هجوم بري واسع النطاق فيما تواصل الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى قطاع غزة. وتكبدت حماس وإسرائيل آلاف القتلي والمصابين.حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة headtopics.com

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