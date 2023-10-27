حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

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غارات مكثفة على شمال غزة.. وإسرائيل تقطع الاتصالاتكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبطة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي ل اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الإيراني يؤكد الجاهزية لهجوم إسرائيلي بري على غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

استطلاع: نصف الإسرائيليين يعارضون شن هجوم بري على غزة «فوراً»كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة معاريف الإسرائيلية، الجمعة، أن حوالى نصف الإسرائيليين يعارضون شن عملية عسكرية برية «فوراً» في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

هجوم جوي وبحري غير مسبوق.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في غزةيتعرض شمالي قطاع غزة مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف هو الأعنف منذ بداية الحرب الأخيرة، لا سيما مدينة غزة على اقرأ أكثر ⮕

وزير إسرائيلي: إعادة تأهيل الجنوب بعد هجوم حماس سيستغرق سنواتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بـ«شن حرب من المستشفيات» بغزة.. و«الحركة» تنفياتهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، حركة «حماس» باستخدام المستشفيات في قطاع غزة كمراكز عمليات اقرأ أكثر ⮕