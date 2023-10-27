حماس تنفي اتهامات الجيش الإسرائيلي بوجود قيادات لها في المستشفيات

ردت حماس الجمعة بالنفي على اتهامات الجيش الإسرائيلي بوجود قيادات لها في المستشفيات ، مضيفة أن "لا أساس لها من الصحة".

وقال القيادي بحركة حماس عزت الرشق" لا أساس من الصحة لما ورد على لسان المتحدث باسم جيش العدو، وهذه تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته"، معتبرا أن إسرائيل تمهّد "لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا".

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