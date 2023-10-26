حلبة «دبي أوتودروم» تتخلص من 4.5 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون

الكربون من خلال مشروع ألواح الطاقة الشمسية خلال الأشهر ال 12 الماضية، وأعيد قرابة ربع إجمالي الطاقة الشمسية السنوية غير المستخدمة إلى شبكة الكهرباء العامة في دبي للمساعدة في خدمة المجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت «دبي أوتودروم» في جني الفوائد منذ تشغيل مشروع ألواح الطاقة الشمسية قبل عام واحد، حيث يعادل إجمالي الانبعاثات التي تم التخلص منها، إزالة 965 شاحنة من الطرق في عام واحد أو عملية شحن كهربائي ل 552,844,819 هاتفاً ذكياً.

ومن خلال الشراكة مع «سراج باور» لتركيب أكثر من 5 آلاف لوح شمسي في الموقع، فقد تم إنتاج إجمالي قدره 10 ملايين و828 ألف كيلو واط ساعي من الطاقة، وتمت إعادة ما يزيد عن 2 مليون كيلو واط ساعي إلى أنظمة الكهرباء العامة للمساعدة في تلبية احتياجات الإمارة من الطاقة في مختلف الأحياء. headtopics.com

وإلى جانب استخدام الطاقة المنتجة في العمليات اليومية، فقد استخدمت هذه الطاقة أيضاً لتشغيل مسابقات رياضة السيارات التي أقيمت خلال العام. وتزامن ذلك مع أحد أكثر المواسم ازدحاماً في حلبة «دبي أوتودروم»، حيث كان سباق التحمل هانكوك 24 ساعة في دبي، الذي شارك فيه أسطورة الدراجات النارية فالنتينو روسي، على رأس جدول الفعاليات التي استضافتها الحلبة. في حين تضمنت القائمة أيضاً الجولات الافتتاحية لبطولة لومان الآسيوية، وهي بطولة تأهيلية لسباق لومان 24 ساعة الأسطوري في فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، تضم حلبة «دبي أوتودروم» أيضاً 13 شاحن للسيارات الكهربائية، مع تطلعات لتركيب المزيد، كما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع المساحات الخضراء، مع إمكانية جلب عدد من أشجار الغاف، التي تعتبر الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لزراعتها في الموقع في المستقبل. وتعتبر الغاف شجرة تتحمل الجفاف، والتي تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، وهي ضرورية للحفاظ على التنوع البيئي لمختلف الحيوانات والنباتات. headtopics.com

وقال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم: «رغم أن رياضة السيارات تعتبر ركيزة أساسية لعمليات دبي أوتودروم، فنحن ندرك أيضاً أهمية الاستدامة، التي أصبحت من المسائل التي تحظى بأهمية بالغة على المستوى العالمي، إضافةٍ إلى أنها ستكتسب المزيد من الزخم في الأسابيع المقبلة، مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) خلال الشهر المقبل».

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