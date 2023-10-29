حكومة حماس: 10 آلاف قتيل ومفقود في هجمات إسرائيل على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة هجمات إسرائيل على القطاع منذ 23 يوماً ارتفعت إلى 10 آلاف قتيل ومفقود تحت الأنقاض.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي واصل اليوم غاراته المكثفة والقصف المدفعي على مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفاً عشرات القتلى والجرحى. وحسب مصادر فلسطينية، سُمعت أصوات اشتباكات عنيفة، على الحدود الشمالية لقطاع غزة، ناتجة عن اشتباكات بين المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي التي تُحاول الدخول براً إلى القطاع، وغارات جوية عنيفة في داخل القطاع.ومنذ الأيام الأولى لهجومها العسكري غير المسبوق، أصبح الوصول إلى الإنترنت في قطاع غزة صعباً بفعل تدمير الجزء الأكبر من بنية الاتصالات التحتية في القطاع، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاتصالات في غزة إلى نحو 90%.

لكن مساء الجمعة، أعلنت شركة بالتل الفلسطينية لخدمات الهاتف أن القصف الإسرائيلي المتواصل دمر "جميع الاتصالات المتبقية بين غزة والعالم الخارجي"، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

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