حكاية «شمعة» احترقت بالحب وبوسائل التواصل.. في «دبي لمسرح الشباب»

ضجيج العقول وليس العالم الخارجي.. تكاد تكون هذه هي الفكرة الجوهرية التي يأخذ المشاهد إليها عرض «أيام الضجيج» الذي قدمته فرقة مسرح دبي الوطني على خشبة ندوة الثقافة والعلوم أول من أمس، وأسدل من خلاله الستار على عروض الدورة الـ14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب الذي تنظمه «دبي للثقافة».

ارتحل الجمهور مع العمل - الذي كتبه عبدالله المهيري وأخرجه طلال قمبر البلوشي - إلى فرجة مسرحية قوامها الأداء الدرامي والكوميديا السوداء، إذ يعرض حكاية شمعة (أدت دورها خولة عبدالسلام) التي قررت الهروب من عائلتها الرافضة لزواجها بغالب (عبدالعزيز حبيب)، لتتزوجه وتواجه مصيرها وحدها.

تلخص المسرحية حالة شمعة، الفتاة التي جعلها الحب تسلك طريقها بالهروب، فتجد نفسها بعد عام من زواجها برجل غير مسؤول وإنجابها طفلاً، مطلقة وتواجه الحياة وحيدة مع طفلها. headtopics.com

أما الحب الذي شكل الانطلاق للكثير من القضايا، فعجز عن أن يكون خشبة الخلاص في نهاية العمل، إذ شهدنا النهاية الهستيرية لشمعة وهي تقص شعرها، بعد أن أطفأها هذا الحب الذي جعلها تتخذ كل القرارات الخاطئة في الحياة.الرؤية الإخراجية التي اعتمدها طلال قمبر البلوشي، اعتمدت على تركيب اللوحات في فضاء المسرح، كما أنها لم تعتمد على الديكورات الديناميكية التي تتبدل أو تأخذ أشكالاً متنوعة، فخلال العمل تحضر الكثير من التغييرات على المسرح، فيما كانت اللوحات الراقصة رشيقة، وأضافت لمسة جمالية إلى الرؤية الإخراجية.

وعن هذه الرؤية الإخراجية قال طلال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»،: «تعمدنا إيصال البطلة إلى الحالة الهستيرية وطلبت منها أن تقص شعرها في ختام العمل، لإبراز المجتمع الذي لا يحاسب الرجل، ويحاسب الأنثى على الأخطاء، إذ تجد المرأة نفسها وحيدة عندما تخطئ». وأشار إلى أن العمل شكل تجربة جميلة ومميزة، موضحاً أنه كان بحاجة إلى وقت أطول للتأقلم مع المسرح، لاسيما أن حجم المسرح كبير، بينما هم يتدربون على خشبات صغيرة، ما ينعكس عليهم ويواجهون الكثير من المشكلات خلال التمرين والعرض. headtopics.com

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