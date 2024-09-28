حقق خيول جودلفين فوزا ثمينا في سباقات الفئة الأولى على المضامير العالمية

حققت خيول جودلفين ثنائية ثمينة في سباقات الفئة الأولى على المضامير العالمية بعد فوز «شادو أوف لايت» بسباق «جودمونت ميدل بارك ستيكس» على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، واكتساح «برودسايدنغ» و«ترافيك واردن» سباق «غولدن روز» على مضمار روزهيل غاردنز في أستراليا.

وعلى مضمار روزهيل الأسترالي، حقق المهر «برودسايدنغ» بشعار جودلفين لقب سباق «غولدن روز» للفئة الأولى لمسافة 1400 متر المخصص للخيول بعمر 3 سنوات، وأحرز البطل المركز الأول بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز مسجلاً زمناً قدره 1.22.69 دقيقة، بفارق أقل من رأس عن رفيقه الوصيف «ترافيك واردن» لجودلفين بقيادة الفارس بين ملهام وإشراف جيمس كمنغز.

وأشاد المدرب جيمس كمنغز بأداء الجوادين وفريقه التدريبي بعد السباق المثير. وقال: تتطلب إدارة الاسطبلات جهداً جماعياً، لدينا ثلاثة اسطبلات رائعة يمكنها وضع بصماتها على خيول مثل هذه، وأدين لهم بالفضل فهم العمود الفقري، هم جوهر ما نحاول تحقيقه، ورؤية جوادين كبيرين يتنافسان في سباق مثل غولدن روز هي لحظة كبيرة.

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