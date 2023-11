حفل المنصورية.. قرار النيابة المصرية ينسف كل الروايات

كما قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين من منظمي الحفل، بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري بشأن الواقعة.يأتي ذلك، بعد قرار إخلاء سبيل مذيعة أردنية شهيرة بكفالة مالية عقب اتهامها بنشر أخبار كاذبة عن"حفلة المنصورية".

وأمس الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 12 متهمًا بالتعدي على رواد الحفل، ليقرر مد فترة حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يوما. يشار إلى أن الفيلا محل الواقعة، مملوكة لأستاذ بكلية الهندسة- متوفى- إذ تؤجرها زوجته وابنه ويشكو الأهالي من إقامة حفلات بها صاخبة مثل التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفق شهود عيان، حيث قام عدد من أهالي العزب المجاورة للفيلا بالاعتداء بالضرب على مرتادي الحفل لدى خروجهم من المكان قبيل الفجر.

من جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة وقالت إن رواد التواصل تداولوا مقاطع فيديو وصورا على موقع التواصل الاجتماعى"تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة المنصورية للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين وفق ما ذكرت الوزارة أن شرطة النجدة تلقت بلاغا من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب في أبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال ومقابلة عدد من المشاركين بالحفل أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.وأكدت التحريات -حسب الوزارة- عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص كما أكدت عدم تلقي أية بلاغات أو تسجيل المستشفيات لوصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

