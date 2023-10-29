حظوظه معدومة.. انسحاب بنس من السباق الرئاسي الأمريكي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس السبت، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، قائلاً «هذا ليس وقتي».

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس «أصبح واضحاً بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي، بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة». بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3,8 في المئة وفق موقع فايفثيرتيايت المتخصص، وآماله عملياً معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021. وكان بنس قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق، لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.وأوضح بنس «أنا أغادر هذه الحملة، لكن اسمحوا لي أن أعدكم بأنني لن أتخلى أبداً عن النضال من أجل القيم المحافظة».وأضاف «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإسرائيليين في مهمتهم لضمان القضاء على حركة حماس والانتقام لكل هذه الفظائع»، متعهداً بالدفاع عن إسرائيل كما لم يفعل أحد من قبل. headtopics.com

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