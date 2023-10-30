حضور قوي لـ«بريسايت» خلال فعاليات «جيتكس غلوبال 2023»

نجحت شركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42» والرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تسجيل حضور قوي، خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023»، والذي استضافته دبي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث دشنت عدداً من الشراكات المهمة مع مجالس وشركات تقنية رائدة.

تم توقيع المذكرة بين كل من محمد العلوي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور عادل الشرجي الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بريسايت»، بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت».

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: إن هذه الشراكة تستند إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات الضخمة، واستخدامها على أرض الواقع، لنتمكن من فهم وتعزيز سوق العمل المحلي بشكل أفضل. إننا نتطلع دائماً إلى دعم المبادرات الوطنية في الدولة، لا سيما ون الإسهام في مثل هذه الجهود يتيح لنا المشاركة بفعالية في تقدم الإمارات وازدهارها. headtopics.com

ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي، الذي تم توقيعه على منصة «بريسايت»، خلال المعرض، خطوة مهمة نحو جمع إمكانات اثنين من أهم رواد هذه الصناعة، ما يمهد الطريق أمام الجهات الأخرى ذات الصلة، لتوحيد جهودها في هذا الإطار.

ومن خلال الجمع بين خبرة «بريسايت» في تكنولوجيا الأمان المتطورة والسجل الحافل بالنجاحات لشركة «أنظمة الأمن الذكية» في تحليلات الفيديو في الأمريكتين يتوقع أن تحدث هذه الشراكة ثورة في مشهد الحلول الأمنية.أيضاً أعلنت «بريسايت» عن التوصل إلى اتفاقيتين مع شركة «إن إي سي» اليابانية، وشركة «ديب تك إنجينيرينغ»، لدمج قدراتهما للكشف والمراقبة في منصة «بريسايت» لإدارة الاستجابة للطوارئ. headtopics.com

وبموجب مذكرة التفاهم ستوفر «إن إي سي» نظامها الخاص للمراقبة والإنذار من الفيضانات، والذي يستخدم رادار المراقبة بالتصوير(SAR)، وأجهزة الاستشعار الأرضية، للمراقبة اللحظية للمسطحات المائية، واستخدام التحليلات للتنبؤ بمخاطر الفيضانات وتقييمها.

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