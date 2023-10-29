حشود تقتحم مطاراً روسياً احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيل

اقتحم مئات الأشخاص الأحد، المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية احتجاجا على هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.

وأغلقت السلطات المطار في محج قلعة، عاصمة المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وتوجهت الشرطة إلى المنشأة، وفق وكالة أسوشيتد برس. وذكرت تقارير إخبارية روسية أن المحتجين حاولوا اقتحام الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية (ريد وينغز) التي وصلت من تل أبيب.

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