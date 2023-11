حزب الله اللبناني: أسقطنا مسيرة إسرائيلية حلقت فوق المناطق الحدودية

أتى ذلك بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلا عن العراق وحتى اليمن.فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في ...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA_BRK »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: 'حزب الله' يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرض جوموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الحدود اللبنانية مع إسرائيل تتأرجح بين الانفجار والتهدئةقال «حزب الله» اللبناني إنه استهدف، أمس الأربعاء، موقع بياض بليدا الإسرائيلي، مشيراً إلى تحقيق «إصابات مباشرة فيه»، وذلك

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الحدود اللبنانية مع إسرائيل تتأرجح بين الانفجار والتهدئةقال «حزب الله» اللبناني إنه استهدف، أمس الأربعاء، موقع بياض بليدا الإسرائيلي، مشيراً إلى تحقيق «إصابات مباشرة فيه»، وذلك

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الحدود اللبنانية مع إسرائيل تتأرجح بين الانفجار والتهدئةقال «حزب الله» اللبناني إنه استهدف، أمس الأربعاء، موقع بياض بليدا الإسرائيلي، مشيراً إلى تحقيق «إصابات مباشرة فيه»، وذلك

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: إسرائيل لسكان جنوب لبنان: إياكم التعاون مع حزب اللهمع تجدد المواجهات في الجنوب اللبناني بين إسرائيل وحزب الله، سمع دوي انفجارات في عدة بلدات لبنانية.كما اندلعت اشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، صبا

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع لـ«حزب الله» في لبنانأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّه شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕