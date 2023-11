حروب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا تعرّي مواطن الضعف لدى الطرفين

وكخلفية للموضوع، وكما نشرت «فاينانشال تايمز» سابقاً فإننا نعلم أن مسؤولين في وكالات تكنولوجية وتجارية ودفاعية صينية عدة كانوا يلتقون منذ أواخر العام الماضي القيادة لتقديم المشورة فيما يتعلق بكيفية الرد على القيود المتزايدة، التي تفرضها إدارة بايدن على بيع شرائح الكمبيوتر ومعدات وتكنولوجيا صناعة الشرائح للشركات الصينية، وقد حصلنا في يوليو على صورة أولية لاستعدادات بكين لتوجيه ضربة انتقامية، حيث كشفت الصين عن قيود على صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان أساسيان يُستخدمان في تصنيع...

ورغم ذلك استمر سيل الضوابط المفروضة على الصادرات، الذي تقوده الولايات المتحدة، وكان من بين الأكثر إيلاماً، من وجهة النظر الصينية، إعلان وزارة التجارة الأمريكية في 17 أكتوبر توسيع نطاق الضوابط واسعة النطاق، التي تم فرضها العام الماضي، لتشمل صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة، وكما نشر أصدقاؤنا المتخصصون في التكنولوجيا الصينية يمكن أن يتسبب هذا في اعتماد شركات التكنولوجيا الصينية على شرائح قديمة ومخزنة،منذ فترة لتشغيل صناعة مهمة للنمو المستقبلي.

وفي غضون ساعات عقد وزير التجارة في سيئول اجتماعاً عاجلاً مع اتحاد صناعة البطاريات وموردين آخرين للمكونات، ولهذا القلق ما يبرره بالتأكيد هنا، بالنظر إلى هيمنة الصين على سوقي معالجة الغرافيت الطبيعي والاصطناعي.

وأفاد مسؤول صيني على صلة وثيقة بخطط الانتقام بأن إعلان القيود على تصدير الغرافيت عكس حاجة بكين المُلحة للرد، ما يأتي بالتزامن مع جهود لتقليل الاضطرابات والأضرار، التي قد تلحق بالمصالح التجارية الصينية، وثمة ما يدعم هذه الادعاءات، وهو أن العاملين في الصناعة يبدو أنهم لم يتلقوا أي تحذيرات، إذ تفاجأت الأسواق، كما لم تعلن السلطات أي توجيهات مصاحبة بشأن حصص التصدير أو أي حظر صريح على دول بعينها.

