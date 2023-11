حرب إسرائيل وحماس.. أحياء سويت بالأرض وحصيلة مفزعة للضحايا

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، إلى 8796 قتيلاً و22219 مصاباً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما اندلع القتال، بعد أن نفذت حماس هجوماً كبيراً في جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص داخل المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، الأربعاء: «ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 8796 قتيلاً، بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 22219 مصاباً».

وقال بيان لحماس إن هناك 400 قتيل وجريح في مخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي الذي وقع الثلاثاء، لافتة إلى أن المخيم يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.وخلف الهجوم الإسرائيلي حفراً كبيرة تحيط بها المباني الخرسانية المدمرة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الغارة التي شنتها الطائرات المقاتلة على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في غزة، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس «كان مهماً جداً، ويمكنني القول إنه كان صاحب دور محوري في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل».

وأضاف كونريكوس أن العشرات من مقاتلي حماس كانوا في نفس الأنفاق مع البياري وقُتلوا أيضاً عندما انهارت في الهجوم.ومنذ السابع من أكتوبر وسكان غزة يعيشون معاناة وظروفاً قاسية بعد قطع المياه والكهرباء وكافة الإمدادات عن القطاع المحاصر، علاوة على تعرض سكان القطاع لقصف إسرائيلي عنيف وغارات جوية متتالية أحدثت دماراً هائلاً وسوت أحياء كاملة بالأرض.

وذكر مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة آخرون، أن المدنيين في غزة يواجهون كارثة صحية عامة، فيما تواجه المستشفيات صعوبة في علاج المصابين الذين يزدادون عدداً مع تضاؤل إمدادات الكهرباء.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «الصحة العالمية» تطلق نداء لوقف النار بين إسرائيل وحماسأطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، نداء شخصياً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مقتل 31 صحفياً منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماسقتل 31 صحفياً على الأقل هم 26 فلسطينياً وأربعة إسرائيليين ولبناني واحد، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: اتفاق بين مصر وحماس وإسرائيل لفتح معبر رفح الحدودي الأربعاءقال مصدر لوكالة رويترز إنه تم اتفاق بين مصر وحماس...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: 'لا أدوار قتالية'.. قوات أميركية خاصة تصل إسرائيلبعد إعلان الولايات المتحدة إرسال عدد من مستشاريها العسكريين إلى إسرائيل، كشف مسؤولون بالبنتاغون أن قوات أميركية خاصة وصلت إسرائيل للمساعدة بشأن الرهائن لدى

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: النفط يتراجع 2% مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب في الإمداداتانخفضت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مع انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إسرائيل تسقط مسيّرة فوق البحر الأحمرأعلنت إذاعة راديو إسرائيل، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕