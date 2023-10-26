حرب السودان.. استئناف المفاوضات واشتداد الاشتباكات

مع أول يوم من استئناف «مفاوضات جدة» بشأن حرب السودان، اشتدت حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، ومدن كبرى في إقليم دارفور، وسط تضارب الأنباء حول مصير مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب الإقليم، التي تشهد معارك ضارية بين المتقاتلين.
وتفصيلاً، شهدت الخرطوم قصفاً متبادلاً بين الجيش و«الدعم السريع»، إذ نفذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على أهداف تابعة لـ «الدعم السريع»، شرق وجنوب العاصمة، بجانب تبادل للقصف في محيط القيادة العامة للجيش، وأرض المعسكرات، والمدينة الرياضية جنوباً.
غير أن أعتى المعارك دارت في مديني نيالا والفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، وبحسب شهود عيان، فإن «الدعم السريع» نفذت هجوماً على مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، تصدت له قوات الجيش، غير أن «الدعم السريع»، أعلنت إحكام سيطرتها على كامل المدينة، والمقرات العسكرية، بما فيها مقر «الفرقة 16»، وعدد من الحاميات الأخرى. headtopics.com
وذكرت «الدعم السريع» في بيان، أنها تمكنت من تحرير قيادة المنطقة الغربية «الفرقة 16» في نيالا بجنوب دارفور، خلال معركة قادها قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو. ومقر كتيبة الاستطلاع، ورئاسة الفوج السابع حرس الحدود، ورئاسة اللواء 110 منواشي، واللواء 61 بمنطقة كاس، واللواء 63 برهيد البردي، وحامية أبوجردل، وحامية أم دخن، وحامية سنقو، ورئاسة القوات المشتركة بأم دافوق، وحامية أم دافوق).
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، ترحيب المملكة باستئناف المحادثات، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد». headtopics.com