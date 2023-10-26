حرب السودان.. استئناف المفاوضات واشتداد الاشتباكات

مع أول يوم من استئناف «مفاوضات جدة» بشأن حرب السودان، اشتدت حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، ومدن كبرى في إقليم دارفور، وسط تضارب الأنباء حول مصير مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب الإقليم، التي تشهد معارك ضارية بين المتقاتلين.

وتفصيلاً، شهدت الخرطوم قصفاً متبادلاً بين الجيش و«الدعم السريع»، إذ نفذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على أهداف تابعة لـ «الدعم السريع»، شرق وجنوب العاصمة، بجانب تبادل للقصف في محيط القيادة العامة للجيش، وأرض المعسكرات، والمدينة الرياضية جنوباً.

غير أن أعتى المعارك دارت في مديني نيالا والفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، وبحسب شهود عيان، فإن «الدعم السريع» نفذت هجوماً على مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، تصدت له قوات الجيش، غير أن «الدعم السريع»، أعلنت إحكام سيطرتها على كامل المدينة، والمقرات العسكرية، بما فيها مقر «الفرقة 16»، وعدد من الحاميات الأخرى. headtopics.com

وذكرت «الدعم السريع» في بيان، أنها تمكنت من تحرير قيادة المنطقة الغربية «الفرقة 16» في نيالا بجنوب دارفور، خلال معركة قادها قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو. ومقر كتيبة الاستطلاع، ورئاسة الفوج السابع حرس الحدود، ورئاسة اللواء 110 منواشي، واللواء 61 بمنطقة كاس، واللواء 63 برهيد البردي، وحامية أبوجردل، وحامية أم دخن، وحامية سنقو، ورئاسة القوات المشتركة بأم دافوق، وحامية أم دافوق).

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، ترحيب المملكة باستئناف المحادثات، بتيسير من السعودية والولايات المتحدة، بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

حرب السودان.. استئناف مفاوضات جدة اليومموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الجيش السوداني و«الدعم السريع» يعودان لطاولة المفاوضات في جدةقال مسؤولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيعودان إلى طاولة المفاوضات اقرأ أكثر ⮕

استئناف محادثات السلام السودانية في جدةاستأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما... اقرأ أكثر ⮕

الجيش السوداني يقبل دعوة لاستكمال المفاوضات مع الدعم السريع في جدةقال الجيش السوداني الأربعاء، إنه قبل دعوة لاستكمال مفاوضات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الفلسطيني: الهجوم الإسرائيلي «حرب انتقامية»وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه «حرب انتقامية»، داعياً إلى وقف لإطلاق النار. اقرأ أكثر ⮕

الصين تتهم تايوان بالدفع نحو «حرب خطيرة»اتهمت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني بدفع الجزيرة نحو «حرب خطيرة»، وذلك في أعقاب اقرأ أكثر ⮕