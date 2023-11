حراك ثقافي إماراتي يعزز استدامة التراث الحضاري في نوفمبر

وتشهد الإمارات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حراكاً ثقافياً ومعرفياً حافلاً بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها كنقطة جذب للمبدعين والمثقفين، من مختلف دول العالم، ويجسد جهودها المتواصلة للنهوض بالواقع الثقافي والفني على مستوى المنطقة.

ويستهل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 التي انطلقت، الأربعاء، في إكسبو الشارقة، تحت شعار «لنتحدث كتباً» وتستمر على مدار 12 يوماً، أولى هذه الفعاليات، وهو يستضيف 1043 دار نشر عربيّة، و990 دار نشر أجنبيّة، ويستضيف كوريا الجنوبية ضيف شرف المعرض.

وتتضمن فعاليات الشهر الجاري «مهرجان الشيخ زايد» 2023-2024 ويقام خلال الفترة من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حتى 9 مارس/ آذار 2024 بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ويتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة والمبادرات والبرامج التي تستحدث لأول مرة، بما يعزز مكانته كملتقى عالمي للثقافات، وتلاقي الحضارات، وكوجهة أولى للترفيه في المنطقة، ويؤكد دوره في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي وإبرازه، إقليمياً وعالمياً، ليبقى حاضراً ماثلاً أمام الأجيال.

ويشهد أسبوع دبي عودة معرضه الشهير «أبواب»، الذي يشكل منصة لمواهب التصميم الإقليمية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويعد أسبوع دبي للتصميم الوجهة المثالية لتمكين المجتمع الإبداعي العالمي، وسيضم أكثر من 20 مشروعاً وعملاً تركيبياً يتم عرضها في جميع أنحاء حي دبي للتصميم، مع التركيز على كيفية التقاء التصميم والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام المواد التقليدية، فضلاً عن إعادة تصور أشكال جديدة من شأنها تعزيز الممارسات المستدامة.

