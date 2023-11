حدث وتاريخ.. 02 نوفمبر

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

ALBAYANNEWS: حدث وتاريخ ..01 نوفمبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

WAMNEWS: تواصل الاستعدادات النهائية للعرض العسكري 'حصن الاتحاد9'أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / تواصل الوحدات الرئيسية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استعداداتها النهائية للعرض العسكري 'حصن الاتحاد9' الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الخامس من نوفمبر المقبل بجزيرة ياس.

WAMNEWS: غدا.. 'القوس والسهم' يتوجه إلى تايلاند للمشاركة في الدوري المؤهل للأولمبيادالشارقة في الأول من نوفمبر / وام / تتجه بعثة منتخب 'القوس والسهم' غداً الخميس إلى تايلاند للمشاركة في بطولة آسيا، والدوري القاري المؤهل لأولمبياد 'باريس 2024'، من 3 إلى 12 نوفمبر الحالي.

ALKHALEEJ: انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال نوفمبرانخفاض أسعار الوقود في الإمارات لشهر نوفمبر 2023rn

ALKHALEEJ: تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات نوفمبرتباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، في أولى جلسات نوفمبر.

ALKHALEEJ: «البنوك» تعزز انتعاش الأسهم في أولى جلسات نوفمبرأضافت الأسهم الإماراتية مكاسب جديدة في أول تعاملات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مع صعود جماعي لأسهم

