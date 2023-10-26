حدث وتاريخ .. 27 أكتوبر

الإمارات العربية المتحدة عناوين
مركز الشباب العربي يطلق النسخة الثانية من 'برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة'أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .. اقرأ أكثر ⮕
انطلاق تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023 في أبوظبي500 مشارك من 18 دولة يتنافسون في ست مسابقات متنوعة.أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / انطلقت اليوم منافسات الجولة النهائية من مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023، والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض(أدنيك) والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕
الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 2023 ينطلق 31 أكتوبر الجاريأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تنطلق فعاليات 'الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 2023' خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر القادم، الذي يقام تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسط تطلعات بمشاركة واسعة من القطاعات الصحية والمجتمعية. اقرأ أكثر ⮕