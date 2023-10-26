حدث وتاريخ .. 27 أكتوبر

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حدث وتاريخ.. 26 أكتوبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية في الإماراتبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل... اقرأ أكثر ⮕

'الجليلة' تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لبرنامج 'تآلف'دبي في 25 أكتوبر / وام / تحتفل مؤسسة 'الجليلة ' - الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات العلاجية في الدولة - خلال أكتوبر الجاري بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق برنامج 'تآلف' التدريبي لدعم الأشخاص ذوي الهمم . اقرأ أكثر ⮕

مركز الشباب العربي يطلق النسخة الثانية من 'برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة'أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .. اقرأ أكثر ⮕

انطلاق تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023 في أبوظبي500 مشارك من 18 دولة يتنافسون في ست مسابقات متنوعة.أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / انطلقت اليوم منافسات الجولة النهائية من مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023، والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض(أدنيك) والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 2023 ينطلق 31 أكتوبر الجاريأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تنطلق فعاليات 'الملتقى الصحي الثاني لمستشفيات الظفرة 2023' خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر القادم، الذي يقام تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسط تطلعات بمشاركة واسعة من القطاعات الصحية والمجتمعية. اقرأ أكثر ⮕