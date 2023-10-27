حدث وتاريخ.. 28 أكتوبر

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

حدث وتاريخ .. 27 أكتوبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مشاركون يشيدون بالتنظيم المتميز لمزاينة سويحان في مهرجان الظفرةالظفرة في 27 أكتوبر / وام / أشاد مُلاك إبل بالتنظيم المتميز لمزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، والتي تقام خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر 2023، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات. اقرأ أكثر ⮕

عروض 'الشارقة السينمائي الدولي' تستقطب 3100 طالبالشارقة في 26 أكتوبر / وام / نجح 'الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب' في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي... اقرأ أكثر ⮕

الفجيرة تستضيف النسخة الخامسة من معرض السيارات المعدلةالفجيرة في 26 أكتوبر / وام / يستضيف نادي الفجيرة للرياضات البحرية، بالتنسيق مع مجموعة أندية السيارات في الدولة، معرض الفجيرة للسيارات في نسخته الخامسة يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء. اقرأ أكثر ⮕

منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023 تنطلق غداً في العينالعين في 27 أكتوبر / وام / تنطلق يوم غد السبت، منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتقام في محيط ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم. اقرأ أكثر ⮕

آنكر إنوفيشنز تبث الحيويّة في معرض جيتكس جلوبال 2023 بالتكنولوجيا الذكيةكان حدث جيتكس جلوبال 2023 في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة أبرز منصة لاستعراض وتقديم أحدث الروائع التكنولوجية. اقرأ أكثر ⮕