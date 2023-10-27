حدث وتاريخ.. 28 أكتوبر

الإمارات العربية المتحدة عناوين
مشاركون يشيدون بالتنظيم المتميز لمزاينة سويحان في مهرجان الظفرةالظفرة في 27 أكتوبر / وام / أشاد مُلاك إبل بالتنظيم المتميز لمزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ17، والتي تقام خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر 2023، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات. اقرأ أكثر ⮕
عروض 'الشارقة السينمائي الدولي' تستقطب 3100 طالبالشارقة في 26 أكتوبر / وام / نجح 'الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب' في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي... اقرأ أكثر ⮕
الفجيرة تستضيف النسخة الخامسة من معرض السيارات المعدلةالفجيرة في 26 أكتوبر / وام / يستضيف نادي الفجيرة للرياضات البحرية، بالتنسيق مع مجموعة أندية السيارات في الدولة، معرض الفجيرة للسيارات في نسخته الخامسة يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء. اقرأ أكثر ⮕