حدث وتاريخ.. 30 أكتوبر

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حدث وتاريخ.. 28 أكتوبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

حدث وتاريخ.. 29 أكتوبرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024فازت دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024... اقرأ أكثر ⮕

انطلاق انتخابات مجلس الشورى العماني إلكترونيا عبر تطبيق 'أنتخب'مسقط في 29 أكتوبر / وام / بدأ الناخبون العمانيون صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى العماني للفترة العاشرة، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني 'أنتخب'. اقرأ أكثر ⮕

لا يجب أن نضحك بل نبكي!.. ترامب يسخر من بايدن ويقلّده خلال مؤتمر انتخابيشن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا، بل وقام بتقليد حركات الرئيس ومشيته بطر اقرأ أكثر ⮕

بلدية دبي تستعرض جهودها بمجال الرقابة الصحية في معرض 'عالم الجمال 'دبي في 29 أكتوبر / وام / تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها ‏في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023 الذي يقام من 30 أكتوبر الجاري ولغاية الأول من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ، أبرز ما تقدمه من خدمات في مجال الرقابة على الصحة العامة والمنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية وجهودها في بناء منظومة صحية رقابية متكاملة في إمارة دبي تعد من... اقرأ أكثر ⮕