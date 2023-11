حالة نادرة.. طفلة ماليزية تعاني إصبعين عملاقتين

وتم تشخيص التشوّه لدى الطفلة عند ولادتها، لكن لم يتم عرضها على الطبيب. وبعد سنوات طلب والداها، اللذان يعيشان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، المساعدة الطبية بسبب تفاقم تشوه قدميها. من جانبه، قال جراح العظام في المركز الطبي في جامعة كيبانجسان الدكتور سري أرون سيلفام: إن «صور الأشعة البسيطة ونتائج التصوير بالرنين المغناطيسي للفتاة كشفت عن تراكم الأنسجة الدهنية حول إصبع القدم الأول والثاني، والجوانب الوسطى والجانبية لمشط القدم الأول، وتمتد حتى القوس الأخمصي الأوسط للقدم».

وأوضح سيلفام أن الحثل الشحمي الكبير هو نوع نادر من العملقة الخلقية الموضعية، وفي الأغلب يتم إجراء الاستشارة الجراحية لأسباب تجميلية. ولتخفيف معاناة الفتاة، أجرى الفريق الطبي عملية إعادة تجميل ناجحة، استطاعت بعدها الطفلة ارتداء الأحذية والمشي بشكل صحيح.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.