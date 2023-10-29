حاكم أم القيوين يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقرأ أكثر ⮕

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بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبةأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن العاملين في صناعة النشر عليهم أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة... اقرأ أكثر ⮕

ممثل ملك البحرين يستقبل السويدي ويتسلّم نسخة من كتابه الجديداستقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الخميس، الدكتور جمال سند السويدي اقرأ أكثر ⮕