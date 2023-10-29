حاكم الفجيرة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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حاكم أم القيوين يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانأم القيوين في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم أم القيوين يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة اقرأ أكثر ⮕

حاكم رأس الخيمة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانرأس الخيمة في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانالشارقة في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

سلطان يعزّي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'حفظه الله' برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. اقرأ أكثر ⮕