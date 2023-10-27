حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزّع سندات ملكية محالها

حاكم الشارقة خلال تجوله في استراحة شيص. وامأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة كل التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية، التي قد تولد مشكلات إضافية تهدد استقرار المجتمع.

وبارك سموه للمواطنين ملاك المحال التجارية الجديدة في استراحة شيص، لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في الجهة المقابلة للاستراحة، وقال سموه: «نقول للأهالي الذين لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على نصيب من هذا المشروع الذي سيوزع الآن، نحن نعمل في الجهة الثانية على مشروع مشابه لهذه المحال التجارية وستكون من نصيبكم بإذن الله، وجميعكم أسرة واحدة».

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حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنينالشارقة في 27 أكتوبر / وام / أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة هي الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة، جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتي قد تولد مشاكل إضافية تهدد استقرار... اقرأ أكثر ⮕

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حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص | صحيفة الخليجافتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجمعة، استراحة شيص.... اقرأ أكثر ⮕

الأب الحانيخلال افتتاح سموه ⁧‫استراحة شيص ‬⁩.. وتوزيع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة .. ⁧‫حاكم الشارقة‬⁩ : 'العيش الكريم الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسرة المواطنة وتعزز من قيمهم وترابطهم'. اقرأ أكثر ⮕

'وام' حتى الساعةأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / فيما يلي عناوين أهم الأخبار التي بثتها (وام) حتى الساعة:- رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني.- رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان.- رئيس الدولة و نائباه يعزون الرئيس الصيني في وفاة رئيس الوزراء السابق.- حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنين. اقرأ أكثر ⮕

سلطان: العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس لمشروعات الشارقةأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش اقرأ أكثر ⮕