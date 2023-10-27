حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزع سندات ملكية محلاتها التجارية على المواطنين

الشارقة في 27 أكتوبر / وام / أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة هي الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة، جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتي قد تولد مشاكل إضافية تهدد استقرار المجتمع.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مرافق الاستراحة وما تضمه من خدمات متنوعة يستفيد منها مستخدمو طريق خورفكان بمختلف فئاتهم وأهداف رحلاتهم والقاصدين مدينة خورفكان وما جاورها من المناطق. وعرج سموه على المسرح الخارجي المظلل الذي يتوسط الاستراحة ويتسع لـ 80 شخصاً مع شاشة عرض بمساحة 24 مترا مربعا، ويحيط المسرح النباتات والورود ونفذ على مساحة 430 مترا مربعا. وتوقف سموه في إحدى المحلات التجارية في استراحة شيص واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى قصيدة قدمها أحد أطفال المنطقة تناولت مكارم سموه.

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