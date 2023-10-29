حاكم الشارقة يستقبل وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي البولندية دارسي اللغة العربية

ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالوفد البولندي في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة مشيراً إلى سعادته برؤية الطلبة البولنديين الحريصين على تعلم اللغة العربية وتطوير معارفهم فيها وهم يزورون الشارقة للاستفادة من البرامج التدريسية التي يقدمها مجمع اللغة العربية والبرامج الأخرى المقدمة من مختلف المؤسسات الثقافية والعلمية في إمارة الشارقة.

وأشار سموه إلى أن مجلس الدارة الذي يستضيف فيه سموه المثقفين والأدباء والمختصين تناقش فيه مختلف الموضوعات الثقافية والعلمية والتاريخية، وللغة العربية جزء كبير من هذه النقاشات التي تخدمها ومن شأنها الخروج بمبادرات وبرامج تسهم في المحافظة عليها.من جانبهم قدم الوفد البولندي شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الضيافة، وكامل الدعم الذي يقدمه ويتيح من خلاله فرصة الاستفادة من ما تقدمه الشارقة كبرامج تدريس اللغة العربية والتي كان للطلبة البولنديين نصيب منها.

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