حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص | صحيفة الخليج

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجمعة، استراحة شيص.

ونشر سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، صوراً من افتتاح استراحة شيص، وتوزيع سندات ملكية محالها التجارية على المواطنين من أهالي منطقة شيص والنحوة.عبدالله بن زايد يبحث ووزيرة خارجية بلجيكا جهود خفض التصعيد بالمنطقة

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

حاكم الشارقة يستقبل قنصل عام الكويت | صحيفة الخليجاستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء، في قصر البديع، علي سالم الزايدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة. اقرأ أكثر ⮕

بلدية الشارقة تعلن تجديد أسوار 5 حدائق بطول 3600 مترأعلنت بلدية مدينة الشارقة، تجديد أسوار 5 حدائق ضمن المشروع، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

مبدعون كويتيون يثمّنون دور سلطان في رعاية الشعر النبطيثمّن شعراء كويتيون مشاركون في ملتقى الشارقة للشعر النبطي، دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية الشعر النبطيrnrn اقرأ أكثر ⮕

كاظم الساهر في معرض الشارقة للكتاب | صحيفة الخليجيروي «قيصر» الأغنية العربية، المطرب العربي الكبير كاظم الساهر، خلال استضافته في جلسة حوارية خلال برنامج «موسيقى وأدب»... اقرأ أكثر ⮕

900 ورشة في معرض الشارقة للكتاب | صحيفة الخليجستّ مساحات تفاعليّة يقدّمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال 42 لهذا العام؛ ينظّم خلالها 900 ورشة اقرأ أكثر ⮕

مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق غداً في ميدان الذيدالشارقة في 26 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي تنطلق صباح غد النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن ولمدة 5 أيام على... اقرأ أكثر ⮕