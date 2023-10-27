حاكم فلوريدا يقدم نفسه كأقوى حليف لإسرائيل

وقال متحدث باسم ديسانتيس إن مكتب الحاكم تعاقد مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى إسرائيل، وإنها تعمل على «إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة». ولم يكشف سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها.

وقال جيريمي ريدفيرن السكرتير الإعلامي لمكتب ديسانتيس في بيان لرويترز «بناء على طلب القنصل العام الإسرائيلي في ميامي تم استخدام طائرات شحن تعاقدت عليها فلوريدا لنقل إمدادات للرعاية الصحية والمستشفيات ومسيرات ودروع واقية من الرصاص وخوذات يمكن أن تستخدمها فرق الاستجابة الأولية». وأضاف «عملنا أيضاً مع القنصل العام للمساعدة على توصيل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة».

لكن ماور إلباز ستارينسكي القنصل العام الإسرائيلي في ميامي قال في مقابلة مع رويترز إن مكتبه لم يتعاون مع الحاكم لإرسال أي أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة، لكنه أوضح أنه تواصل ذات مرة مع مكتب الحاكم بشأن طائرة لنقل أجزاء بنادق. وتعقيباً على البيان الصادر عن مكتب الحاكم قال إلباز ستارينسكي «هذه ليست الطريقة التي أصف بها الأمر». headtopics.com

وقال إنه لا يعرف ماذا كان تأثير مكتب الحاكم، هذا إن وجد، على إرسال الطائرة. وقال إلباز ستارينسكي «لست على علم بذلك، وسأجد أنه من الغريب جداً الاعتقاد بأن شخصاً ما يشتري أسلحة ويرسلها إلى إسرائيل. هذه ليست الطريقة التي نعمل بها».

في حين أن القانون يسمح لولاية أمريكية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية يجب عليهم عموماً الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأمريكية. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس الأول الخميس «هناك قوانين ولوائح تحكم كيفية التعامل مع عملية التصدير. ويتم كل ذلك من خلال (وزارة التجارة). ليس لدي معلومات اليوم حول ما إذا كان الحاكم قد راجع كل هذا أم لا». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

حاكم فلوريدا: ترتيبات لإرسال طائرات مسيرة وأسلحة وذخيرة لإسرائيل استعداداً لاجتياح غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

واشنطن: لا نضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في غزةأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل في عمليتها العسكرية الجارية في قطاع غزة، موضحة أنها سألت تل أبيب عن اقرأ أكثر ⮕

سلطان: العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس لمشروعات الشارقةأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش اقرأ أكثر ⮕

سعود بن صقر يشهد افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023 في رأس الخيمة- حاكم رأس الخيمة: الرياضة تتجاوز الحدود واللغات وتوحد الناس ، وهي وسيلة فاعلة للارتقاء بجودة الحياة. اقرأ أكثر ⮕

عمليات توغل قصيرة لإسرائيل في غزة مع اقتراب الاجتياح البريموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: أمريكا لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕