حارس مانشستر يدافع عن زميله غارناتشو رغم منشوره المثير للجدل

دافع الكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أليخاندرو غارناتشو، بعدما استخدم زميله الأرجنتيني الشاب رمزا تعبيريا على شكل غوريلا في منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي، كان موجها إلى أونانا.

ونشر غارناتشو (19 عاما) صورة للاعبين يهنئون أونانا بعد تصديه لضربة جزاء خلال فوز مانشستر على كوبنهاجن الدنماركي 1 /صفر يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا. واستخدم غارناتشو رمز تعبيري لغوريلا في صورة نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قبل أن يحذفها. وأكد أونانا ، صاحب البشرة السمراء، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور أنه يتفهم تصرف غارناتشو.

وأضاف "الناس لا يمكنها أن تختار الشيء الذي يشعرني بالإهانة، أعرف تماما ما قصده غارناتشو، القوة والصلابة، لا يجب تضخيم الأمور". ونشر أونانا صورة له وهو يحتضن زميله الأرجنتيني الشاب.

اقرأ أكثر:

emaratalyoum »

أونانا حارس مانشستر يدافع عن زميله جارناتشو رغم منشوره المثير للجدلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

وضع رمز الغوريلا لوصف زميله .. أونانا: أعرف قصد جارناتشو دافع آندريه أونانا، نجم حراسة مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن نية أليخاندرو جارناتشو، زميله في الفريق، بعد منشورٍ مثيرٍ للجدل عبر تطبيق "اكس" للتواصل الاجتماعي. اقرأ أكثر ⮕

أندريه أونانا يرفض اتهام جرناتشو بالإساءة العنصرية إليهأعرب الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، عن رفضه لفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً حول تشبيه زميله الأرجنتيني أليخاندرو جرناتشو له بالغوريلا. اقرأ أكثر ⮕

حطمت الرقم السابق المسجل للنادي ..مانشستر يونايتد يعلن عن أرباح قياسيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

رونالدو يفك رباط حذاء زميله بأسنانه (فيديو)تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات الماليةقال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية. وكشف يونايتد عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3. اقرأ أكثر ⮕