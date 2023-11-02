جولة آسيوية لبلينكن الأسبوع المقبل بعد جولته الشرق أوسطية

ومن المقرّر أن يسافر بلينكن إلى إسرائيل يوم الجمعة، ثم إلى الأردن في نهاية هذا الأسبوع، وذلك للبحث مجدّداً في الحرب المستعرة منذ ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحماس.وقالت الوزارة إنّ بلينكن يعتزم خلال هذه الجولة حشد الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا وتعزيز مصالح الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة الصين.

وسيشارك الوزير الأمريكي في طوكيو يومي الاثنين والثلاثاء في اجتماع دول مجموعة السبع كما سيلتقي مسؤولين يابانيين. أما في سيول التي سيزورها يومي الأربعاء والخميس، فسيبحث بلينكن بشكل رئيسي التحدّي الذي تشكّله كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك أسلحة نووية والتي تنامت مؤخراً علاقاتها مع روسيا، وفقاً للبيان.وتعمل سيول وواشنطن على تعزيز التعاون الدفاعي في ما بينهما في مواجهة التهديدات البالستية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

أما في محطّته الأخيرة في الهند التي يزورها في العاشر مننوفمبر، فسيشارك بلينكن برفقة زميله وزير الدفاع لويد أوستن في اجتماع مع نظيريهما الهنديين في إطار صيغة "2+2". وعزّزت الولايات المتحدة علاقاتها مع شريكتها الهند في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخّراً إلى الولايات المتحدة.

لكنّ القطيعة التي حصلت مؤخراً بين الهند وكندا إثر مقتل زعيم انفصالي من السيخ في كندا، يمكن أن تلقي بظلالها على هذا الاجتماع.وتدهورت العلاقات بين كندا والهند إثر تلميح أوتاوا إلى تورط نيودلهي في اغتيال المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار في هجوم مسلّح استهدفه في 18 يونيو في ضاحية ساري في فانكوفر، في اتهام سخّفته نيودلهي.

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