جولة آسيوية لوزير خارجية أمريكا الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن يسافر بلينكن إلى إسرائيل يوم الجمعة، ثم إلى الأردن في نهاية هذا الأسبوع، وذلك للبحث مجدداً في الحرب منذ ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس.وقالت الوزارة إن بلينكن يعتزم خلال هذه الجولة حشد الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا وتعزيز مصالح الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة الصين.

وسيشارك الوزير الأمريكي في طوكيو يومي الاثنين والثلاثاء في اجتماع دول مجموعة السبع كما سيلتقي مسؤولين يابانيين. أما في سيؤول التي سيزورها يومي الأربعاء والخميس، فسيبحث بلينكن بشكل رئيسي التحدي الذي تشكّله كوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك أسلحة نووية والتي تنامت مؤخراً علاقاتها مع روسيا، وفقاً للبيان.وتعمل سيؤول وواشنطن على تعزيز التعاون الدفاعي في ما بينهما في مواجهة التهديدات البالستية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

أما في محطّته الأخيرة في الهند التي يزورها في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، فسيشارك بلينكن برفقة زميله وزير الدفاع لويد أوستن في اجتماع مع نظيريهما الهنديين في إطار صيغة «2+2». وعزّزت الولايات المتحدة علاقاتها مع شريكتها الهند في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخّراً إلى الولايات المتحدة.

لكنّ القطيعة التي حصلت مؤخراً بين الهند وكندا إثر مقتل زعيم انفصالي من السيخ في كندا، يمكن أن تلقي بظلالها على هذا الاجتماع. وطالبت واشنطن نيودلهي بالتعاون في التحقيق. وتدهورت العلاقات بين كندا والهند إثر تلميح أوتاوا إلى تورط نيودلهي في اغتيال المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار في هجوم مسلّح استهدفه في 18 حزيران/يونيو في ضاحية ساري في فانكوفر، في اتهام سخّفته نيودلهي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: جولة آسيوية لبلينكن الأسبوع المقبل بعد جولته الشرق أوسطيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جولة ترويجية لمركز دبي للسلع المتعددة في أمريكادبي: «الخليج» اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في الولايات المتحدة، حيث استضاف فعاليتين في ميامي ونيويورك، ضمن جهوده لاستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دبي ودعم نمو التجارة الثنائية، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بلينكن يزور سيؤول الأسبوع المقبل لبحث «قضايا بيونغ يانغ»قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور البلاد يومي الثامن والتاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، لبحث قضايا كوريا الشمالية والتحالف مع نظيره بارك جين.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بوريل يندد بهجمات المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربيةندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بشدة»، الثلاثاء، بالهجمات التي يرتكبها «مستوطنون إسرائيليون

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترشيحات آسيوية لحكام إماراتيين لإدارة مباريات دوري الأبطالدبي في 31 أكتوبر / وام / كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: محمد بن سلطان بن خليفة وأحمد بن حمدان يطلقان إشارة البدء لـ'آسيوية' الأوبتمستأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس إشارة البدء لسباقات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ، وذلك خلال الحفل...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕