جورجيا ميلوني في اتصال مع مسؤولَيْن مزيفَيْن: الغرب بدأ يشعر بالملل تجاه حرب أوكرانيا

وتشن القوات الأوكرانية، منذ 4 يونيو الماضي، "هجوماً مضاداً" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة

ALKHALEEJ: مجلس الأمن الدولي يسابق التصعيد لفرض هدنة إنسانيةبدأ مجلس الأمن في سباق مع الوقت،لإنهاء التصعيد المدمر في قطاع غزة، وقبيل جلسة المجلس، مساء أمس، بطلب من دولة الإمارات

ALKHALEEJ: لافروف: الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا غير مقبولةقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرجي لافروف بحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد الثلاثاء.

ALARABIYA_BRK: الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: لحظة الاجتياح البري وشيكةفي ظل القصف المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، ألقت المروحيات الإسرائيلية اليوم الأربعاء منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري باتت وشي

ALKHALEEJ: روسيا تعلن القبض على جنديين للاشتباه في قتلهما 9 مدنيين شرقي أوكرانياقال محققون روس في منطقة شرقي أوكرانيا تسيطر عليها موسكو، إنهم قبضوا على جنديين للاشتباه فيهما في قتل أسرة مكونة من تسعة أشخاص بينهم طفلان.

ALKHALEEJ: أزمة جديدة تثير غضب البرازيليين من نيمار بعد إصابتهعبر عدد من مشجعي كرة القدم في البرازيل عن غضبهم تجاه نيمار جونيور، مهاجم منتخب بلادهم ونادي الهلال

ALARABIYA_BRK: 'تسلا' تخسر 145 مليار دولار من قيمتها السوقية في أقل من أسبوعينفقدت أسهم شركة تسلا ما يقرب من خمس قيمتها، أو 145 مليار دولار، في أقل من أسبوعين وسط مخاوف متزايدة من أن الطلب على السيارات الكهربائية بدأ يتراجع.وكانت الش

