جهود متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة  

تتواصل جهود الدولة ممثلة بمؤسسات وهيئات خيرية وتطوعية محلية عدة لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»، التي انطلقت 15 أكتوبر على مستوى الدولة، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة.
وتنظم الحملة فعاليات جديدة غداً في أبوظبي ودبي والشارقة لتجهيز 20 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة. وشاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الحملة بتنظيم حملة تبرع داخلية، شارك فيها أصحاب الهمم من منتسبيها وكوادرها الوظيفية بتقديم التبرعات وشراء المواد الغذائية وتعبئتها، لتجهيز السلال الغذائية الشاملة.
وقال عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة : تبادر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باستمرار إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة، وتسهم في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال إتاحة المجال لأصحاب الهمم والكوادر الوظيفية في المؤسسة، للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة. headtopics.com
من جهة أخرى نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مبادرة خيرية للمساهمة مع مؤسسة القلب الكبير للتبرع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي استهدفت من خلالها موظفي الهيئة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، تماشياً مع خطط الهيئة الاستراتيجية ورؤيتها، لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات خصوصاً في مجال العمل الخيري، وتعزيز الدور المجتمعي، من خلال نشر ثقافة التطوع بين الموظفين والتشجيع على فعل الخير، كونها صفة أصيلة تأسست في نفوسنا من خلال تعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لما لها...
كما أطلقت «ماجد الفطيم» حملة لجمع التبرعات، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يمكن لعملاء كارفور التبرع بشكل نقدي، عبر صناديق الدفع في متاجر كارفور، وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيق التسوق، أو من خلال تقديم التبرعات العينية عن طريق إيداع المنتجات في صناديق تابعة للهلال الأحمر الإماراتي في متاجر كارفور أو مراكز التسوق التابعة للشركة، ومتجر «ذات»، كما يمكن للعملاء التبرع بنقاط «شير» عبر التطبيق. headtopics.com
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تنظم الفعالية الثالثة الأحد المقبل في أبوظبي ودبي..الإمارات تواصل فعاليات حملة 'تراحم من أجل غزة' لإغاثة الشعب الفلسطيني- جهزت حتى الآن 38 ألف حزمة وجمعت 800 طن من المواد الإغاثية..أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تتواصل حملة 'تراحُم من أجل غزة' التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني. اقرأ أكثر ⮕