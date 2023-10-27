جمهور الزوراء يطالب إدارة فلاح حسن بالاستقالة

صب جمهور فريق الزوراء الأول لكرة القدم العراقي، الذي يعد الجمهور الأوسع في العراق جام غضبه على الهيئة الإدارية للنادي التي يترأسها نجم الكرة العراقية السابق فلاح حسن، وطالبها بالاستقالة وترك النادي بعد 13 عاماً من عملها في النادي.

جاء ذلك أثر خسارة فريق الزوراء الأول أمام ضيفه فريق نوروز 0 -2 ضمن الجولة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم التي جرت على ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد، حيث قام جمهور الزوراء بمساندة فريقه برغم الهدف المبكر الذي سجله فريق نوروز عن طريق لاعبه ستار ياسين في الدقيقة الثانية بمرمى الحارس جلال حسن.

ودعا غالبية الجمهور الذي تواجد في الملعب إدارة الزوراء إلى تقديم استقالتها وترك النادي، لأنها لم تعد قادرة على إضافة أي شيء للفريق. وحذرت الجماهير من أن بقاء الإدارة الحالية سيجعل فريق الزوراء يتراجع في الموسم الحالي إلى وسط الترتيب أن لم يكن أكثر من ذلك. headtopics.com

واستغربت الجماهير من المستوى الهزيل الذي قدمه فريق الزوراء، الذي لم يستطع أن يشكل خطراً حقيقياً على مرمى نوروز، بل اكتفى بمحاولات كانت دائماً تتعرض للفشل على يد لاعبي نوروز قبل اقترابها من حارس مرماه محمد رحيم.

ومثل المحترفون الذين تعاقدت معهم إدارة الزوراء بنفسها هذا الموسم، بعد أن كان ملف التعاقدات في السنوات الماضية يكون حصراً بيد الطاقم التدريبي، جزءاً من الهجوم القوي الذي شنه الجمهور على إدارة الزوراء، لأن أغلب المحترفين لم يتمكنوا من إضافة أي شيء للفريق، لأنهم غير فاعلين بالمرة. headtopics.com

وهددت الجماهير إدارة الزوراء بتنظيم اعتصام مفتوح أمام بوابات النادي إذا لم تسرع الإدارة بتقديم استقالتها.

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