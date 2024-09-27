جمعية دار البر تطلق مبادرة 'الإهداء' لتعزيز العطاء الخيري

أعلنت جمعية دار البر عن إطلاق مبادرة "الإهداء"، أحدث مبادرات الجمعية الخيرية المبتكرة، بهدف استمرار عطاء الأفراد الخيري والإنساني عبر إهداء الأصدقاء والمحبين لبعضهم البعض مشاريع خيرية متنوعة بأسمائهم التي تصلهم عبر رسائل نصية.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: "تأتي فكرة مبادرة الإهداء في إطار سعي جمعية دار البر بإيجاد خدمات مبتكرة للمتعاملين، حيث تتيح المبادرة للأفراد إهداء مشروع خيري لشخص مميز. من خلال موقعنا الإلكتروني، ويمكن للمستخدمين اختيار مشروع خيري وتخصيصه لمن يحبون، حيث يتلقى الشخص الآخر رسالة شخصية تُفيد بأن أحدهم قد أهداه مشروعاً خيرياً لأنه يحبه في الله.

Dar Al Ber مبادرة الإهداء العطاء الخيري المنح الخيرية المشاريع الخيرية

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