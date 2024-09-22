جمارك دبي تفوز بجائزة «مستوى التميز» في الاتصال الحكومي

فازت جمارك دبي ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي بالجائزة العالمية لأفضل الممارسات الدولية «مستوى التميز» في الاتصال الحكومي، وذلك عن إنجازات الإدارة ومبادراتها وابتكاراتها ورؤيتها المستقبلية.

تأتي هذه الجائزة تزامناً مع توجهات حكومة دبي في إرساء بيئة محفزة للابتكار، وبناء الـمواهب والقدرات، وتحويل الابتكار لعمل مؤسسـي، كما تعزز هذه الجائزة من تنافسية دبي عالمياً، حيث تعد الجائزة الدولية لأفضل الممارسات من الجوائز المرموقة التي يتنافس فيها سنوياً العديد من الجهات والمؤسسات من مختلف دول العالم لاستعراض أفضل تجاربها وفق خطة عمل متكاملة مبنية على التميز والريادة، ويتم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص ينظمه مركز الأبحاث للتميز المؤسسي في نيوزيلندا، وتنافست على فئات جوائز هذا العام 72...

وأعرب الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، عن سعادته بهذه الجائزة الرفيعة والتي تعكس الاستراتيجيات المتميزة التي تطورها جمارك دبي وجهودها في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، والحرص على تعزيز سمعة دبي من خلال الجوائز العالمية التي تسلط الضوء على الارتقاء بتجربتنا الجمركية وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير الخدمات، والأداء المتميز في الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات ذات الصلة سواء محلياً أم عالمياً، والرؤى المستقبلية الواعدة التي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي الأكثر تميزاً في أفضل...

من جانبه، قال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إن جمارك دبي تفوقت على العديد من الجهات العالمية المشاركة في منافسات النسخة العاشرة للجائزة، وهو ما يؤكد أن الاتصال الحكومي في جمارك دبي بات نموذجاً عالمياً يحتذى به في الأطر والمنهجيات المبتكرة، مشيراً إلى أن هذه الجوائز العالمية تعزز من نجاحات جمارك دبي المتواصلة وترسخ موقعها في جائزة النخبة لبرنامج دبي للتميز الحكومي، حيث حصدت إدارة الاتصال المؤسسي العديد من الجوائز العالمية والمحلية منها جائزة التألق الدولية أفضل فريق للتسويق...

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