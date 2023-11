جلسة عصف ذهني لإدارات «موارد الشارقة»

وناقشت الجلسة 3 محاور رئيسية تمثلت في مهارة التواصل والاتصال، والتمكين البشري، والمبادرة والابتكار، وتم تبادل الأفكار والتوصيات والمقترحات حولها وسط تفاعل إيجابي ومثمر من الحضور. وتضمن النقاش في المحور الأول، حول أهمية التواصل في بيئة العمل والأثر النفسي المترتب على ذلك، كما تم تبادل وجهات النظر في فرضيات التوقعات المستقبلية بين الموظف والمسؤول المباشر.

وتناول المحور الثاني بيان مدى جدارة الموظفين، وأساليب تمكينهم وتطويرهم وإشراكهم في العمل، أما المحور الثالث، تناول أنواع المبادرات وارتباطها بمهام العمل ومدى تناسبها لبيئته. وبدورها أوضحت حصة محمد السويدي نائب مدير إدارة نظام تقييم الأداء بدائرة الموارد البشرية، أهمية تنظيم جلسات العصف الذهني باعتبارها منصات مهمة تتيح فرص تبادل وجهات النظر، وطرح الأفكار الأحدث والمقترحات المبتكرة التي تخدم تطوير الأداء والتقييم الوظيفي، وأشادت بالمناقشات المطروحة، والمخرجات المثمرة التي نتجت عن الجلسة، والتي تسهم في تحسين النتائج وتحقيق الأهداف.

وفي ختام الجلسة، تم رصد وتلخيص أهم الأفكار المبتكرة، ومقترحات الحلول التنفيذية لكافة المحاور المطروحة لأجل تقييمها وتصنيفها والاستفادة منها.

