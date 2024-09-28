جزيرة يحقق فوزاً هاماً على النصر بثلاثة أهداف مقابل واحد

مهاجم الجزيرة نبيل فقير يسدد ضربة جزاء ناجحة على يمين حارس النصر عبدالله التميمي. تصوير: إريك أرازاسوضع الجزيرة حداً لنتائجه السلبية وحقق فوز اً في غاية الأهمية على ضيفه النصر 3-1، أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في وقت نجح في حجب لاعبه السابق المهاجم النصر اوي حالياً علي مبخوت عن المرمى وحرمه التسجيل.

وأطلق لاعب الجزيرة عمر تراوري كرة من خارج الصندوق ارتدت من القائم إلى رامون ميريز الذي أكملها بدوره في المرمى، إلا أن تقنية «الفار» تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل . وواصل الفريق على النهج الهجومي نفسه وعزز تقدمه بإضافة الهدف الثاني من جملة رائعة بدأها محمد النني بتمريرة بـ«الكعب»، إلى نبيل فقير الذي عكس كرة عرضية في المكان الموجود فيه برونو دي أوليفيرا ليحوّلها في الشباك .

وقبل أن يدخل الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس، تمكن «المنقذ» عادل تاعرابت من تقليص الفارق بتسجيل هدف للنصر من ضربة رأسية، مستفيداً من ركنية، ليحولها في المرمى على الرغم من محاولات الحارس علي خصيف إبعاد الكرة .

دوري أدنوك الجزيرة النصر فوز فقير

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