جرت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي .. فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك عبد الله الثاني إلى منصة الشرف ، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته.

وقبيل وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلا لوحة بعلم المملكة الأردنية الهاشمية. وقد كان في الاستقبال ..

ويرافق جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة.. صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن. كما يضم الوفد المرافق.. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومعالي زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومعالي جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وسعادة نصار الحباشنة سفير الأردن لدى الدولة.

