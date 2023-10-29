جبهة واسعة ضد الحرب | افتتاحية الخليج

في اليوم الحادي والعشرين للحرب في قطاع غزة، انتزعت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً، بأغلبية واسعة، يطالب بهدنة إنسانية فورية ومتواصلة، تقود إلى وقف للعمليات العسكرية. ولأن القرار غير ملزم، فقد رفضته إسرائيل، وردت عليه بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة لتنكأ الجرح النازف، ويستمر التصعيد الذي لن يخدم أحداً مهما طالت هذه الجولة من الصراع.

منذ سنوات طويلة، تشدد الدول العربية والقوى المحبة للسلام على أن استقرار الشرق الأوسط لن يكون يوماً، ما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وما لم تتوقف إسرائيل عن الإجراءات المقوّضة للسلام، من توسيع للاستيطان واعتداءات على المقدسات واستمرار للحصار الخانق على قطاع غزة. ومع الأسف، فإن كل تلك النداءات لم تجد صدىً إيجابياً في تل أبيب ولدى بعض حلفائها.

الوضع الراهن في قطاع غزة مرفوض لدى الأغلبية الساحقة من دول العالم، ودماء آلاف الأبرياء المسفوكة جراء الضربات الإسرائيلية الانتقامية، بدأت تحرك الضمير الإنساني في كل مكان، وتحرّك الوعي مجدداً بضرورة نصرة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة. والناظر في مظاهرات التعاطف التي تجوب العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية عدة، يستنتج أن هناك تياراً يتسع ويتمدد للمطالبة بوقف هذه الحرب، وأن أصوات هؤلاء الناس، الذين انحازوا إلى ضمائرهم، بدأت تجد صدىً لدى بعض صناع القرار والقادرين على الفعل. headtopics.com

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