جاهزية' تدشن أكاديمية طب الكوارث

دبي في 29 أكتوبر / وام / دشن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" أكاديمية طب الكوارث في بادرة هي الاولى من نوعها في الدولة تستهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة تأهبها وجاهزيتها للاستجابة الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات من خلال منهج موحد ومعتمد دوليا من أبرز المراكز والجامعات العالمية وباستخدام وحدات تدريبية متنقلة ومستشفيات ميدانية متحركة في نموذج مبتكر في مجال التدريب الطبي التخصصي.
كما يأتي إطلاق أكاديمية طب الكوارث بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب 5 آلاف من الأطباء والممرضين والمسعفين من العاملين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال ثلاث برامج استراتيجية للجاهزية والاستجابة والتمكين والتي تتضمن برنامج الإمارات للجاهزية الطبية"جاهزية" وبرنامج الإمارات للاستجابة الطبية"استجابة" وبرامج الإمارات للتطوع الصحي والتمكين المجتمعي"تمكين" في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة ساهمت بشكل فعال في الارتقاء بقطاعات...
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أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكريأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع لتُصبح مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية لمنتسبي الوزارة. اقرأ أكثر ⮕
'طب الطيران' يناقش الصحة العقلية واللياقة الإدراكية لطياري الخطوط الجوية التجاريةأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / استهل المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء أعمال يومه الثاني بعقد جلسة رئيسة أدارها الدكتور ديكلان ماهر الأمين العام للجمعية الأوروبية لطب الفضاء والدكتور بونيتا ماسراني أخصائي طب الطيران في مركز فيم الطبي في بومباي في الهند . اقرأ أكثر ⮕