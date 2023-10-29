جاهزية' تدشن أكاديمية طب الكوارث

دبي في 29 أكتوبر / وام / دشن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" أكاديمية طب الكوارث في بادرة هي الاولى من نوعها في الدولة تستهدف بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة تأهبها وجاهزيتها للاستجابة الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات من خلال منهج موحد ومعتمد دوليا من أبرز المراكز والجامعات العالمية وباستخدام وحدات تدريبية متنقلة ومستشفيات ميدانية متحركة في نموذج مبتكر في مجال التدريب الطبي التخصصي.

كما يأتي إطلاق أكاديمية طب الكوارث بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب 5 آلاف من الأطباء والممرضين والمسعفين من العاملين في خط الدفاع الأول من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال ثلاث برامج استراتيجية للجاهزية والاستجابة والتمكين والتي تتضمن برنامج الإمارات للجاهزية الطبية"جاهزية" وبرنامج الإمارات للاستجابة الطبية"استجابة" وبرامج الإمارات للتطوع الصحي والتمكين المجتمعي"تمكين" في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة ساهمت بشكل فعال في الارتقاء بقطاعات...

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«جاهزية» تدشن أول أكاديمية لطب الكوارث في الدولةدشن برنامج الامارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» أكاديمية طب الكوارث في بادرة هي الأولى في الدولة اقرأ أكثر ⮕

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