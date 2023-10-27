جاندوجان: ربما يحب فينيسوس جونيور صافرات الاستهجان ضده

ألمح إلكاي جاندوجان، نجم خط وسط برشلونة الإسباني، إلى الدافع الذي تمثّله صافرات الاستهجان لفينيسوس جونيور، هدّاف ريال مدريد الإسباني.

ويترقب العالم حاليا تصادم الغريمين اللدودين في موقعة "الكلاسيكو" النارية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني. وفي تعليقه على صافرات الاستهجان ضد نجم ريال مدريد، اعترف جاندوجان بأن "البعض قد يفسّر تصرفات فينيسيوس جونيور على أنها استفزازيةٌ".وأكد جاندوجان في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "بطبيعة الحال، إنه يعرف مسبقا بأنه إذا قام بهذه الأمور، فإنه سيتعرّض لصافرات الاستهجان".

وأكمل النجم الألماني الجنسية والتركي الأصول، "ولكن ربما هو يحب أن يتعرّض لصافرات الاستهجان، لست أدري". وأوضح ابن الـ33 عاما، "بعض اللاعبين يتعاملون معها (صافرات الاستهجان) باعتبارها مصدرا إضافيا من الدوافع". headtopics.com

وكشف جاندوجان، "هذا يحدث معي شخصيا، فحينما نلعب خارج أرضنا، وأتعرض لصافرات الاستهجان من الجماهير، أزداد اندفاعا".

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